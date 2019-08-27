Поставлявшее топливо для ЧФ РФ судно доставлено в порт Херсона

Судно Мрия, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в аннексированном Севастополе доставлено в порт города Херсон. Об этом сообщила прокуратура Автономной республики Крым на своем Телеграм-канале во вторник, 27 августа.

"Под процессуальным руководством прокуратуры, пограничные оперативные подразделения Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ, сотрудники СБУ в АР Крым, вместе с морской охраной, выполнили решение суда по сопровождению арестованного судна "Мрия" (Mriya) к месту хранения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за отказа капитана судна выполнять решение суда и фактически самоустранения от выполнения своих обязанностей по управлению судном и командой, правоохранители доставили судно из акватории Черного моря в порт Херсона.

"В настоящее время судно Мрия находится в Херсонском морском порту под охраной", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа в рамках уголовного производства по факту нарушения порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию прокуратура АР Крым провела обыск в Херсоне на судне Мрия. Позже стало известно, что суд арестовал этот корабль.

В июне 2015 года это же судно, но под названием Вилга, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе.

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Источник: korrespondent.net