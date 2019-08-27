Лента RSS
Подписаться на ленту
27 августа 2019, вторник, 21:57
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
27. 08. 2019

В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем

Воздушное пространство над Черным морем в пятницу и субботу, 30 и 31 августа, будет закрыто для полетов авиации в связи с опасностью, связанной с ракетными стрельбами. Об этом сообщает информагентство Минобороны Армия Inform во вторник, 27 августа.

"30-31 августа 2019 на государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины Алиби в Одесской области пройдут очередные ракетные стрельбы. Соответствующее предупреждение о закрытии района для полетов авиации в связи с опасностью, связанной с ракетными стрельбами, размещенное в системе NOTAM (Notice To Airmen)", - сказано в сообщении.

В апреле этого года в рамках испытания на полигоне уже проводили стрельбы модернизированного ракетного комплекса Вильха-М, а также комплекса крылатых противокорабельных ракет ЖК-360МЦ Нептун.

Напомним, что ранее жителей Николаева испугал штурмовик Су-25, летавший над домами.

Также сообщалось, что на Донбассе соревновались боевые экипажи БМП.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жизнь у нас интересная, но нервная. 
Поэтому мы веселые, но злые.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.