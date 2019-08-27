В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем

Воздушное пространство над Черным морем в пятницу и субботу, 30 и 31 августа, будет закрыто для полетов авиации в связи с опасностью, связанной с ракетными стрельбами. Об этом сообщает информагентство Минобороны Армия Inform во вторник, 27 августа.

"30-31 августа 2019 на государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины Алиби в Одесской области пройдут очередные ракетные стрельбы. Соответствующее предупреждение о закрытии района для полетов авиации в связи с опасностью, связанной с ракетными стрельбами, размещенное в системе NOTAM (Notice To Airmen)", - сказано в сообщении.

В апреле этого года в рамках испытания на полигоне уже проводили стрельбы модернизированного ракетного комплекса Вильха-М, а также комплекса крылатых противокорабельных ракет ЖК-360МЦ Нептун.

Напомним, что ранее жителей Николаева испугал штурмовик Су-25, летавший над домами.

Также сообщалось, что на Донбассе соревновались боевые экипажи БМП.

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Источник: korrespondent.net