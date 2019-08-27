В Верховной Раде назвали глав комитетов

В Верховной Раде девятого созыва определились с руководителями парламентских комитетов. Об этом сказал глава депутатской подготовительной группы и лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков, сообщает РБК-Украина во вторник, 27 августа.

По результатам заседания подготовительной группы Разумков объявил, кто возглавит парламентские комитеты:

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики – Николай Сольский (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам антикоррупционной политики – Анастасия Красносельская (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов (Слуга народа);

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам экологической политики и природопользования – Олег Бондаренко (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам энергетики и ЖКУ – Андрей Герус (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС – Иванна Климпуш-Цинцадзе (Европейская солидарность);

(Европейская солидарность); Комитет по вопросам молодежи и спорта – Андрей Кожемякин (Батькивщина);

(Батькивщина); Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений – Дмитрий Лубинец (внефракционный);

(внефракционный); Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам правоохранительной деятельности – Денис Монастырский (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР – Сергей Кальченко (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам свободы слова – Нестор Шуфрич (ОПЗЖ);

(ОПЗЖ); Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры – н/д (первый замглавы Юлия Клименко, Голос);

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев (Слуга народа);

(Слуга народа); Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко (Слуга народа).

Напомним, во время первого заседания Верховной Рады девятого созыва новоизбранные народные депутаты будут голосовать руками, если в этом возникнет необходимость.

Ранее у Зеленского нынешнюю систему голосования в парламенте назвали "несертифицированной" и заявили, что она исчерпала себя еще в 2012 году.

Позже заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский заявил, что сенсорная кнопка для голосования не отвечает трем статьям регламента, о чем он сообщил в ГБР.

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Источник: korrespondent.net