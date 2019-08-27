Скандал с Макроном, поцелуй Мелании, Украина и Путин. Итоги G7

Во французском курортном городе Биарриц завершился саммит Большой семерки. К лидерам семи мировых держав также присоединились главы других государств, что позволило обсудить многочисленные кризисы и конфликты - от Украины, Ирана и Кашмира до пожаров в Амазонии. Среди тем также было возможное возвращение России. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Итоги саммита Большой семерки: Украина, Иран, Китай

Хорошие новости заключительный день G7 принес для Владимира Зеленского, отмечающего первые 100 дней на посту президента Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что лидеры России, Украины, Германии и Франции встретятся в сентябре, чтобы попытаться положить конец конфликту на Донбассе.

Большим успехом встречи французский президент считает "ослабление напряженности" в отношениях с Ираном и появившуюся надежду, что президент США Дональд Трамп сядет за стол переговоров с лидером Ирана Хасаном Роухани.

Макрон отметил, что Франция вместе со своими европейскими союзниками хотела бы сохранить ядерную сделку, но с условием, что Иран будет соблюдать свои обязательства и никогда не создаст ядерное оружие. Тегеран также должен "не дестабилизировать регион".

Второй важной темой для обсуждения в Биаррице стала торговая война США и Китая, которая рикошетом бьет по всей мировой экономике. Президент Франции признал, что говорить об урегулировании при отсутствии на саммите Китая, пока рано.

Но, как пишет британская газета Times, Большой семерке, кажется, удалось убедить президента США сделать шаги навстречу Китаю и заключить торговую сделку. Трамп даже выразил уверенность, что и Китай очень этого хочет, отмечает издание.

Украине вместо России в G7

О возможном возвращении России в в клуб мировых держава начали говорить после визита президента РФ Владимира Путина к Макрону.

Это вопрос обсуждался на встрече G7 и лидеры стран Большой семерки пришли к выводу, что в настоящий момент "очень рано" реинтегрировать Россию в G8. При этом они согласились усилить координацию с Москвой.

Однако Трамп сообщил, что Путин будет приглашен на следующий саммит Большой семерки, который пройдет в 2020 году в Америке, но только как гость. В Кремле сказали, что рассмотрят это приглашение, если оно поступит.

Правда на пресс-конференции в последний день встречи G7 Трамп рассказал о своих сомнениях по поводу того, что российский президент согласится на роль гостя, не будучи полноправным участником встречи.

"Я думаю, что это довольно сложно для него. Он гордый человек", - отметил Трамп.

По сообщениям газеты Guardian, американский президент на саммите G7 в Биаррице поссорился с лидерами других стран группы, настаивая на том, что Россия должна вернуться в ее состав.

Из всех лидеров Большой семерки, находящихся за столом, поддержку американскому лидеру предложил только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте.



Премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет, а премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Евросовета Дональд Туск решительно выступили против возвращения к формату G8.

Перед началом саммита председатель Европейского совета Дональд Туск посоветовал лидерам G7 вместо того, чтобы приветствовать на следующей встрече представителя России, пригласить в статусе гостя Украины.

"Причина, по которой Россия не была приглашена в 2014 году, все еще сохраняется. Более того, есть и свежая причина - недавняя провокация РФ в Азовском море", - сказал политик.

Директор Аналитического центра Байдена, бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер посоветовал Трампу прислушиваться к этой идее.

"Это динамическая демократия, которая борется за выживание как суверенное государство. Пока вы так настроены, почему вы не скажете президенту Путину оставаться дома, пока он не выведет свои войска из Украины", - написал аналитик в сети Twitter.

Макрон ответил Бразилии за оскорбление своей жены

Конкретное решение было принято лишь по поводу джунглей Амазонии, пораженных огнем на огромных площадях. Трамп, который скептически относится к вопросам экологии, на эту встречу не пришел.

На то, чтобы остановить экологическую катастрофу, угрожающую атмосфере всей планеты, G7 решила направить 22 миллиона долларов.

Однако президенту Бразилии Жаиру Болсонару решение G7 не понравилась.

"Недопустимо, чтобы президент Макрон выступал с неуместными и необоснованными нападками в адрес Амазонии, маскируя свои истинные намерения за идеей стран G7 по "спасению Амазонии", словно это колония или земля, которая никому не принадлежит", - написал он в Twitter.

Впрочем, он так и не уточнил, почему столь демонстративно отказывается от предложения. Более того, Болсонару позволил себе издевательский комментарий по поводу внешности первой леди Франции Брижит Макрон.

Один из сторонников Болсонару высмеял 66-летнюю Брижитт, выставив в Facebook две фотографии: одну - жены Макрона, а вторую - жены Болсонару Мишель, с комментарием: "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?".

Официальный аккаунт Болсонару на это ответил: "Не оскорбляй его, приятель, ха-ха".

На итоговой пресс-конференции Макрон в долгу не остался, пожелав гражданам Бразилии иметь такого президента, который будет способен вести себя достойно и действовать так, как подобает главе государства.

"Роман" Мелании и Трюдо

EPA

Главным мемом саммита Большой семерки стал поцелуй первой леди США Мелании Трамп с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Запутанные отношения: Брижит поцеловала Дональда, а Мелания - Трюдо pic.twitter.com/Taw6lAPrvU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 26, 2019

В Twitter стал популярным хэштег #MelaniaLovesTrudeau, под которым пользователи публикуют свои шутки на эту тему.

Один из пользователей призвал оставить Меланию в покое, потому что на Трюдо таким взглядом смотрят многие и даже сам Дональд Трамп.

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Источник: korrespondent.net