Лента RSS
Подписаться на ленту
27 августа 2019, вторник, 22:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
27. 08. 2019

На Донбассе за день пять обстрелов, ранен боец ВСУ

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов пять раз нарушили режим прекращения огня. Ранен один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 27 августа.

Отмечается, что противник обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Талаковка, Водяное, Павлополь, Марьинка и Светлодарск.

Напомним, за сутки 26 августа сепаратисты 12 раз обстреляли позиции украинских военных. Тогда также был ранен один боец.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Жизнь у нас интересная, но нервная. 
Поэтому мы веселые, но злые.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.