Лента RSS
Подписаться на ленту
27 августа 2019, вторник, 21:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
27. 08. 2019

В Китае грузовик загорелся в туннеле: десятки пострадавших

Пять человек скончались от травм и ожогов и еще 31 пострадал в результате воспламенения грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Инцидент произошел в ночь на среду, 28 августа, по местному времени, сообщает Синьхуа.

По данным агентства, полиция и сотрудники службы скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия, но жертв не удалось избежать.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, они госпитализированы в ближайшие больницы. Правоохранители выясняют причины возгорания.

По меньшей мере три человека погибли и еще десять получили ранения в ДТП в среду, 17 июля, утром

Ранее в китайском городе Чанчжоу внедорожник сбил семерых мотоциклистов и протаранил ряд автомобилей.  В этой аварии погибли три человека и еще десять пострадали.

Также сообщалось, что в Токио автомобиль влетел в толпу детей. В результате инцидента в больницу попали 13 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Жизнь у нас интересная, но нервная. 
Поэтому мы веселые, но злые.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.