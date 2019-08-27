В Китае грузовик загорелся в туннеле: десятки пострадавших

Пять человек скончались от травм и ожогов и еще 31 пострадал в результате воспламенения грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Инцидент произошел в ночь на среду, 28 августа, по местному времени, сообщает Синьхуа.
По данным агентства, полиция и сотрудники службы скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия, но жертв не удалось избежать.
Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, они госпитализированы в ближайшие больницы. Правоохранители выясняют причины возгорания.
По меньшей мере три человека погибли и еще десять получили ранения в ДТП в среду, 17 июля, утром
Ранее в китайском городе Чанчжоу внедорожник сбил семерых мотоциклистов и протаранил ряд автомобилей. В этой аварии погибли три человека и еще десять пострадали.
Также сообщалось, что в Токио автомобиль влетел в толпу детей. В результате инцидента в больницу попали 13 человек.
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Источник: korrespondent.net
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