"Жесткий" Brexit будет решением Британии, а не ЕС – Юнкер

Руководство Евросоюза рассмотрит любые конкретные предложения британского премьера Бориса Джонсона по Северной Ирландии, но Брюссель всегда будет действовать в интересах Республики Ирландия. "Жесткий" Brexit будет исключительно решением Лондона. Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в телефонном разговоре с Джонсоном, сообщает в Twitter пресс-секретарь президента ЕК Мина Андреева во вторник, 27 августа.

"Президент Юнкер повторил свою готовность конструктивно работать с премьер-министром Джонсоном и рассмотреть любые конкретные предложения, которые у него могут быть, при условии, что они совместимы с Соглашением о выходе. Жан-Клод Юнкер добавил, что ЕС сделает все возможное, чтобы избежать "жесткого" Brexit, заявив, что такой сценарий будет только решением Британии, а не ЕС", – говорится в сообщении.

Юнкер подчеркнул, что ЕС полностью готов к сценарию "без соглашения", но сделает все возможное, чтобы избежать этой ситуации.

Ранее Борис Джонсон заявил о том, что Лондон выплатит Брюсселю только 9 млрд фунтов стерлингов в случае "жесткого" Brexit. При этом изначально сумма выплат должна была составить 30 млрд фунтов.

В Брюсселе заявили, что Британия будет должна заплатить долги даже в случае выхода из ЕС без соглашения.

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Источник: korrespondent.net