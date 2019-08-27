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27. 08. 2019

Магистр Что? Где? Когда? сбил велосипедиста

Магистр интеллектуальной игры Что? Где? Когда? Александр Друзь стал участником ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, Друзь ехал за рулем автомобиля Volkswagen Polo и сбил велосипедиста. Магистр отказался подробно комментировать произошедшее. "Да, а в чем вопрос? Ничего не произошло, все хорошо, все пляшут и поют", - сказал он.

Велосипедист не стал подавать заявление в полицию. Он также не стал давать комментарии.

Напомним, что ранее в Харьковской области грузовик переехал велосипедиста.

Старушка на велосипеде влетела в автомобиль

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Источник: korrespondent.net

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