Сенаторы США призвали Трампа отказаться от возвращения РФ в G7

Американские сенаторы-демократы направили письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразили свое несогласие с идеей возвращения к формату G8 с участием России. Текст письма опубликован на сайте демократического меньшинства Сената Конгресса США.

"Мы пишем, чтобы выразить наше решительное несогласие с восстановлением президента России Владимира Путина и Российской Федерации в составе Группы семи. G7 служит экономическим советом демократий, призванным продвигать мировую экономику в соответствии с международным правом и общими ценностями. Россия в настоящий момент не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом для воссоединения с Группой семи", - утверждают авторы письма.

По мнению законодателей, Москва "не готова вносить продуктивный вклад в усилия G7", и формат G8 не может быть восстановлен, пока "российское правительство не предпримет наглядные меры, чтобы показать свою готовность вести себя ответственно как внутри страны, так и за ее пределами".

Under no circumstances should Putin be invited to participate in the G7 until the Russian government undertakes demonstrable actions to show its willingness to behave responsibly both domestically and abroad. pic.twitter.com/mMc8N8NNl5