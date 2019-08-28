В Украине появится Офис генпрокурора - СМИ

Партия Слуга народа планирует реформировать Генеральную прокуратуру в Офис Генпрокурора. Об этом сообщает LB.ua.

В свою очередь, региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные – в окружные прокуратуры. По словам собеседников в Офисе президента, это повлечет "чистку" всех кадров.

В то же время, в рамках реформы прокуратуры планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления – Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Совета прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов.

КДКП и Совет прокуроров занимаются кадровыми вопросами, которыми ранее занимались руководители Генпрокуратуры или региональных прокуратур, а также привлечением прокуроров к дисциплинарной ответственности (вплоть до рекомендации уволить их).

Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко намерен написать заявление об отставке, когда будет кому его рассмотреть.

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Источник: korrespondent.net