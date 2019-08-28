Болтон: США готовы к встрече по Донбассу

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не исключает участия США или Великобритании в "нормандском формате" переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Нормандский формат" может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и - я уверен - Великобритания - будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти Украины - какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать", - отметил Болтон.

Он добавил, что возможность участия США в переговорах президент Зеленский может обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Варшаве.

"Я думаю, с точки зрения США, решение вопросов по Донбассу и Крыму, а также глобальные вопросы вроде роли России в Европе, использования военной силы в послевоенной Европе - все это для США интересно. Это не только европейская тема - это глобальные вопросы. ...поэтому если президент Зеленский будет считать, что мы должны принимать участие в поиске выхода из сложившейся ситуации, мы должны рассмотреть такой вариант", - отметил советник президента США.

Как сообщалось, в США довольны работой "нормандского формата" и готовы к встречам по урегулированию ситуации на Донбассе в новых форматах.

G7: Нормандская встреча будет в сентябре

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net