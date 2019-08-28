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28. 08. 2019

США одобрили поставки Японии противоракет на три миллиарда

Американская администрация приняла решение продать Японии противоракеты SM-3 Block-IIA на общую сумму в $3,295 млрд. Об этом сообщило Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA.

Разрешение получено на продажу 73 противоракет и пусковых установок MK 29, а также сопутствующего оборудования. Американские специалисты, согласно условиям контракта, будут также производить техническое обслуживание этих систем.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". Оно также "повысит безопасность ключевого союзника, который поддерживает стабильность и экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Предлагаемая продажа даст правительству Японии расширенные возможности для защиты от баллистических ракет и обороны территории Японии, а также обеспечения безопасности американских военных, размещенных в стране", - отмечается в документе. Там утверждается также, что поставка этих вооружений не изменит военный баланс сил в регионе.

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

Ранее сообщалось, что США перебросили в Европу стратегические высотные разведывательные самолеты U2S. 

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Источник: korrespondent.net

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