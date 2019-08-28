Макрон: Европе пора пересмотреть отношения с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон считает нужным пересмотреть отношения с Россией, чтобы избежать попадания в гущу новой холодной войны. Об этом Макрон сказал в ходе выступления, посвященного вопросам внешней политики Франции, сообщает The New York Times.
Президент Франции считает, что Европе пора пересмотреть свои отношения с Россией, чтобы проверить свои глобальные амбиции и избежать попадания в гущу новой холодной войны.
В то же время Макрон не сказал, хочет ли он отменить санкции ЕС, наложенные на РФ из-за аннексии Крыма, но сказал, что новые санкции "не в наших интересах". Он сказал, что пришло время "переосмыслить наши отношения с Россией", не вдаваясь в подробности.
В своей дипломатической речи Макрон предупредил, что отодвигать Россию дальше - это "глубокая стратегическая ошибка". Он сказал, что "слабости и ошибки" Европы помогли России укрепить свой союз с Китаем и восстановить свое влияние в Сирии, Ливии и Африке.
Ранее Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
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Источник: korrespondent.net
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