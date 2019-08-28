Лента RSS
Подписаться на ленту
28 августа 2019, среда, 04:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
28. 08. 2019

В Нью-Йорке при обрушении дома погиб рабочий

Один человек погиб, пятеро пострадали при частичном обрушении строящегося дома в районе Бронкс. Об этом сообщила в Twitter служба пожарной охраны крупнейшего мегаполиса США.

Пожарным удалось извлечь человека из-под обломков, он скончался от полученных травм. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

По данным телеканала NBC, строительные леса и элементы конструкции обрушились на рабочих, которые находились в здании. По какой причине, пока не уточняется. Как ожидается, местные власти проведут расследование.

#FDNY Chief of Special Operations John Esposito gives an update from the scene of today’s partial building collapse at 92 East 208 Street in the #Bronx. https://t.co/W4QaeAZy04 pic.twitter.com/PwlOCXbATa

— FDNY (@FDNY) 27 августа 2019 г.

Ранее торговый центр в американском городе Колумбия частично обрушился из-за взрыва газа.

В Турции рухнул мост с людьми

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Жизнь у нас интересная, но нервная. 
Поэтому мы веселые, но злые.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.