США обеспокоены ситуацией в Черном море - Болтон

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выразил обеспокоенность милитаризацией Крыма и осложненную этим ситуацию в Черном море. Об этом передает Радио Свобода.

"Мы очень этим обеспокоены. На Черном море есть много союзников-членов НАТО. Мы ожидаем, что по всему Черному морю будет сохранен доступ для всех прибрежных государств и для других торговых сторон, которые используют Черное море. То же самое касается Балтийского моря, то же касается Северного Ледовитого океана. Это те вопросы, по которым мы с россиянами имели нелегкие дискуссии, как и по многим другим вопросам, в которых они пытаются вмешаться вне тех пределов, которых достигают их легитимные интересы", – подчеркнул Болтон.

Он добавил, что США имели с Россией "некоторые очень откровенные дискуссии", касающиеся контроля над вооружением, и намерены продолжать их. "США будут защищать свои интересы во всем мире, как и интересы своих друзей и союзников", – отметил советник президента США.

Напомним, в июне в Постоянной палате третейского суда в Гааге завершились слушания по иску Украины к России о нарушении права прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

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Источник: korrespondent.net