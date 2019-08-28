Вышинский не собирается признавать вину - адвокат

Главный редактор агентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не менял свою позицию относительно возможного обмена и не собирается признавать выдвинутые против него обвинения. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский, передает ТАСС.
"Вышинский не поменял свою позицию по обмену и не собирается признавать вину", - отметил он.
По словам адвоката, в среду, 28 августа, пройдет новое слушание. "Суд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста и ходатайство о смене меры пресечения", - добавил Доманский.
Ранее СМИ сообщали, что омбудсмен РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев, чтобы "убедить Вышинского согласиться на обмен, от которого он ранее публично отказался".
Суд продлил арест Вышинскому
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость