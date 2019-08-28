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28. 08. 2019

Вышинский не собирается признавать вину - адвокат

Главный редактор агентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не менял свою позицию относительно возможного обмена и не собирается признавать выдвинутые против него обвинения. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский, передает ТАСС.

"Вышинский не поменял свою позицию по обмену и не собирается признавать вину", - отметил он.

По словам адвоката, в среду, 28 августа, пройдет новое слушание. "Суд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста и ходатайство о смене меры пресечения", - добавил Доманский.

Ранее СМИ сообщали, что омбудсмен РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев, чтобы "убедить Вышинского согласиться на обмен, от которого он ранее публично отказался".

Суд продлил арест Вышинскому

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Источник: korrespondent.net

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