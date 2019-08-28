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28. 08. 2019

В Китае самолет задымился перед рейсом

Никто из пассажиров и членов экипажа лайнера китайской авиакомпании Air China не пострадал в результате инцидента с возгоранием в багажном отсеке в пекинском международном аэропорту Шоуду. Об этом сообщил портал Aeronautics.

Лайнер не смог вылететь в Токио из-за задымления в салоне. Инцидент произошел при посадке на рейс CA183. Командир воздушного судна выключил двигатели, а экипаж оперативно эвакуировал пассажиров. Причина возгорания выясняется, ведется следствие.

Another angle pic.twitter.com/gkhaE2JrOe

— ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) 27 августа 2019 г.

В социальных сетях распространялись фотографии и видеозаписи, сделанные пассажирами, находившимися в других самолетах и в здании аэропорта. Из этих кадров можно сделать вывод, что в результате возгорания пострадал фюзеляж самолета.

Video clip taken by passenger inside the terminal pic.twitter.com/4KnIhzoGIO

— ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) 27 августа 2019 г.

Ранее в Калифорнии пассажирский самолет Cessna Citation загорелся во время взлета на взлетно-посадочной полосе. 

Самолет задымился при посадке в Испании

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Источник: korrespondent.net

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