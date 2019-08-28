США одобрили поставки Литве 500 бронеавтомобилей

Американская администрация приняла решение продать Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $170,8 млн. Об этом сообщило Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.
С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". Предлагаемая продажа поможет "усилить возможности Литвы для противостояния существующим и будущим угрозам со стороны противников".
"Предлагаемая продажа этого оборудования не приведет к изменению военного баланса в регионе", - утверждают также американские власти.
Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.
Ранее американская администрация приняла решение продать Японии противоракеты SM-3 Block-IIA на общую сумму в $3,295 млрд.
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Источник: korrespondent.net
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