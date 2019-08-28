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28. 08. 2019

В Дрогобыче обрушился четырехэтажный дом

В Дрогобыче Львовской области в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом, информация о жертвах и пострадавших уточняется. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что взрыв произошел в 02:46 по ул. Грушевского, 101. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Предварительно установлено, что произошел взрыв бытового газа.

По состоянию на 5:26 28 августа из-под завалов спасены 5 человек (из них 1 ребенок), которых госпитализированы в больницу. Проводится развертывание палаточного городка.

Спасатели сообщают, что по предварительным данным разрушено 13 жилых квартир.

Cмотрите фотогалерею: В Дрогобыче обрушился четырехэтажный дом

Информация относительно жертв и пострадавших уточняется. К проведению поисково-спасательных работ всего привлечено 173 человека и 32 единицы техники, из них от ГСЧС 88 человек личного состава (в том числе 1 кинологический расчет) и 16 единиц техники.

Накануне в центре Черновцов обрушился дом. В момент падения стены в помещении находилась хозяйка дома с детьми. Все успели вовремя выйти, никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net

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