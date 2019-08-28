Итоги 27.08: Болтон в Киеве и состав Кабмина

Советник Трампа по нацбезопасности прибыл в Киев

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев во вторник, 27 августа. Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

"Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками", - говорится в сообщении.

Силовики заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде

Председатель Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий заявил о блокировании процесса запуска сенсорной кнопки для голосования сотрудниками СБУ и ГБР. Об этом он заявил на брифинге во вторник, 27 августа.

"За десять минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли двенадцать следователей, работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал", - сказал Парубий.

Нардеп назвал половину состава нового Кабмина

Народный депутат Верховной Рады восьмого созыва Сергей Лещенко назвал около половины состава будущего правительства. Список он опубликовал в своем Telegram-канале во вторник, 27 августа.

По информации нардепа, на данный момент кадровые назначения в новом Кабмине выглядят так: премьер-министр - Алексей Гончарук; министр финансов - Оксана Маркарова; министр экономики - Тимофей Милованов; министр инфраструктуры - Владислав Криклий (по другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады); министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР); министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность проходил собеседование Вадим Ноздря); министр здравоохранения - Олег Петренко.

Нацполиция задержала Богатыреву

Бывший министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции.

"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту Жуляны (Киев – ред.) передана Нацполиции", – сказал источник.

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Источник: korrespondent.net