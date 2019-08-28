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28. 08. 2019

США будут работать над возвращением РФ в G7 - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты будут работать над возвращением России в G7. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox59.

На вопрос, согласен ли Помпео с заявлением президента Дональда Трампа о том, что Россию следует пригласить обратно на саммит G7 в следующем году, он ответил, что США "должны это делать".

"Президент считает, что это то, что мы должны делать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать для достижения этой цели", - сказал Помпео.

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, РФ можно пригласить в G7 в качестве гостя. Страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе – лидеров не входящих в G7 стран.

Как сообщалось, Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с лидерами других стран группы, настаивая на том, что Россия должна вернуться в ее состав.

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Источник: korrespondent.net

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