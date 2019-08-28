Взрыв и обрушение дома в Дрогобыче: есть жертвы

На месте взрыва в жилом доме в Дрогобыче Львовской области спасатели обнаружили тело одного погибшего человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по состоянию на 6:05 под завалами обнаружен один погибший.

"Всего 1 человек погиб, 7 человек госпитализированы, из них 3 ребенка. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

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Отметим, что полицейские уже открыли уголовное производство по факту обрушения жилого дома.

"Открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Сейчас мы устанавливаем, что могло повлечь обвал здания", - рассказал и.о. начальника полиции Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

"Чрезвычайники и нацгвардейцы и в дальнейшем проводят поисково-спасательные работы, задействованы все экстренные службы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Дрогобыче в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом. Предварительно, в жилом доме произошел взрыв газа. В результате инцидента произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж.

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Источник: korrespondent.net