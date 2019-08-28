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28. 08. 2019

Минсоцполитики назвало точное число переселенцев

По данным государственной информационной базы данных в Украине учтено свыше 1,4 млн переселенцев. Об этом сообщают в Минсоцполитики.

По состоянию на 27 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взято на учет 1 402 869 человек, которые ранее проживали на временно неподконтрольных территориях  Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым.

Как сообщалось, более половине внутренне перемещенных лиц денег хватает только на питание, или даже на питании они вынуждены экономить.

Названо число переселенцев из Крыма и Севастополя

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Источник: korrespondent.net

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