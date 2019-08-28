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28. 08. 2019

В Слуге народа рассказали, оставят ли срочную службу в армии

Обязательный призыв в украинскую армию останется, однако в соответствующий закон внесут изменения. Об этом в интервью LB.ua рассказала избранная народный депутат от партии Слуга народа Анна Коваленко.

"Форму комплектования армии оставляем смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной службе", готовим системные изменения относительно комплектования батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и общественного резерва", - сказала Коваленко.

Напомним, Кабмин увеличил численность подлежащих призыву на службу в апреле-июне – до 18 тысяч 752 человек.

В Харькове призывник отказался от присяги и объявил голодовку

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Источник: korrespondent.net

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