На Донбассе ранен украинский военный

Сепаратисты 27 августа 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом по состоянию на 7 утра 28 августа сообщил штаб ООС

Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия - миномета калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил.

"На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сообщили в штабе.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик назвал текущее перемирие на Донбассе эффективным. По его словам, последнее перемирие нарушали значительно реже, чем ранее.

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Источник: korrespondent.net