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28. 08. 2019

На Закарпатье масштабный пожар: горят виноградники и лес

В ночь с 27 на 28 августа на Закарпатье загорелись виноградники, в результате пожара огонь подошел к лесу. Об этом свидетельствуют фото, размещенные в Facebook.

Пользователь Facebook Василина Русин сообщила, что у села Бене Береговского района горит лес и опубликовала снимки.

Однако пресс-секретарь Закарпатского облуправления лесного хозяйства Юлия Давыдова заявила, что горит не лес, а кустарники и виноградники.

"...на Береговщине, возле села Бене произошло возгорание сухой травы, кустарников, старых виноградников на землях запаса. Эти участки не относятся к лесному фонду", - написала Давыдова.

По ее словам, районное отделение ГСЧС совместно с работниками государственной лесной охраны ГП Береговское ЛГ потушили пламя. Однако продолжала гореть нижняя часть горы. До леса оставалось расстояние до 0, 5км.

При этом информацию о пожаре в лесу Mukachevo.net подтвердили в ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Основная версия пожара - сжигание сухой травы сельскими жителями, в результате чего пламя перешло на деревья.

Ранее сообщалось, что в селе Вишняки Хорольского района, Полтавской области, произошел пожар на свалке, который позже распространился на торфяники и угрожал жилым домам.

Также стало известно, что в Кривом Роге дотла сгорела церковь Московского патриархата.

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Источник: korrespondent.net

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