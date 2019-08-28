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28. 08. 2019

Коломойский рассказал, как Зеленский может закончить войну

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина может предложить России снять часть санкций, которые касаются Донбасса, чтобы закончить "гибридную войну". Об этом он заявил в интервью Цензор.Нет.

Отвечая на вопрос, как президент Владимир Зеленский собирается закончить войну в Донбассе, Коломойский сказал: "Нет войны на Донбассе. Есть конфликт. Официально война не объявлена – значит, конфликт. У нас даже российские войска, когда вторглись, то войну не объявили. Мы оккупированы, да. Но основой всего находится гражданский конфликт. Гражданский конфликт надо политическими методами снять с повестки дня – и тогда российским войскам придется сваливать. Вот, почему я говорю сейчас о конфликте – с политической точки зрения".

Говоря о том, какова дальнейшая стратегия принуждения президента страны- агрессора России Владимира Путина к миру после того, как, возможно, Зеленский подпишет новые минские и сможет обменять часть пленных, Коломойский сказал: "Третий этап – прекращение стрельбы. Это все в принципе реализуемо - но это ж не решение вопроса. Мы можем добиться прекращения стрельбы тогда, когда покажем всем путь как выйти из этого конфликта".

Коломойский убежден, что россияне реально страдают от введения санкций.

"Поэтому, я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция. Надо возвращать Донбасс сейчас. Ну, а потом пройдет несколько лет, Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти, и мы возьмем свое, если подготовимся. Если мы отработаем механизм уступок – наша земля в обмен на санкции, значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму", - объяснил олигарх.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик назвал текущее перемирие на Донбассе эффективным. По его словам, последнее перемирие нарушали значительно реже, чем ранее.

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Коломойский назвал условия, при которых могут быть сняты санкции против России по Донбассу.

"Три условия: когда в Донбассе наступил мир – это раз, когда Россия выведет свои войска – это два, когда мы восстановим контроль Украины над государственной границей – это три. После выполнения условий санкции снимаются", - уточнил он.

Источник: korrespondent.net

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