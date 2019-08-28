Африканских слонов запретили продавать в зоопарки и цирки

На международной конференции в Женеве во вторник, 27 августа было принято решение запретить экспорт слонов из Зимбабве, Ботсваны, Намибии и ЮАР на другие континенты, сообщает DW.

Соответствующее предложение поддержали страны-подписанты Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Решение было принято на конференции CITES в Женеве. За запрет на экспорт африканских слонов проголосовали 87 делегатов, против были 29, воздержались 25.

Как отмечается, запрет касается экспорта слонов в особенности, в Китай. Перевоз животных разрешен лишь в регионы, являющиеся их средой обитания.

Главным противником запрета на экспорт слонов была Зимбабве. По данным немецкой организации Pro Wildlife, эта страна с 2012 по 2017 годы продала Китаю не менее 108 детенышей слонов.

Защитники животных приветствовали решение конференции. "Слоны высокоинтеллектуальны и социальны. Вырванные из стада животные остаются травмированными на протяжении всей жизни, у них развиваются расстройства поведения, отчасти они рано умирают", - заявила представитель Pro Wildlife Даниэла Фрайер.

Однако, ЕС настоял на включение в окончательное решение конференции пункта о "чрезвычайных обстоятельствах". В экстренных случаях и с разрешения комитета СИТЕС экспорт слонов по-прежнему возможен.

Ранее сообщалось, что дикие слоны в Китае убили трех человек. Эксперты объясняют частые случаи нападения слонов тем, что в этом году из-за засухи слонам не хватает питания.

А в Испании "самая грустная слониха" умерла в одиночестве. Животное прожило 47 лет в испанском зоопарке, из них 43 года - в полном одиночестве. Из-за этого оно страдало депрессией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net