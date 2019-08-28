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28. 08. 2019

У берегов Африки при крушении судна погибли около 20 человек

В результате аварии пассажирского судна у побережья Камеруна погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом заявил Бернард Окалия Билай, губернатор Юго-Западного региона Камеруна, где произошла трагедия, пишет Xinhua.
 
 
"Три тела была найдены на месте аварии сразу после инцидента. Еще 14 тел были обнаружены в течение следующих дней", - заявил Билай.
 
Он добавил, что четверо пассажиров судна была спасены нигерийскими рыбаками и еще 107 - камерунскими моряками.
 
Спасательная операция продолжается до сих пор, причины аварии пока остаются неизвестными.
 
Отмечается, что пассажирское судно двигалось из соседней Нигерии в гавань Тико в Камеруне, но затонуло. По информации компании-оператора судна, на борту находилось 132 человека, включая экипаж.
 
Среди возможных причин аварии называется перегрузки, однако бытуют также версии о плохой погоде и подводный камень.
 
Ранее сообщалось, что у берегов Ливии затонуло судно с мигрантами, погибли около 40 человек.
 

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Источник: korrespondent.net

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