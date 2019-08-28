В Херсонской области чиновникам прислали взятку по почте

В Херсонской области сотрудники Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины получили почтовый конверт с взяткой внутри. Об этом сообщает пресс-служба Госархстройинспекции.

"Во время распаковки конверта главным инспектором строительного надзора было выявлено Сообщение о начале выполнения строительных работ на основании строительного паспорта и денежные средства", - говорится в сообщении.

Сумму предлагаемой взятки в Госархстройинспекции не уточнили, однако указали, что конверт поступил от гражданки Рыжиловой Н.Ф.

Отмечается, что должностные лица управления составили акт о выявлении имущества, которое может быть неправомерной выгодой, и вызвали представителей правоохранительных органов. Правоохранители составили протокол осмотра места происшествия и изъяли указанные средства для осуществления дальнейших процессуальных действий.

Как сообщалось, в Киеве задержали врачей из Института рака за взятки. Медики требовали от онкобольных пациентов до 70 тысяч гривен взятки за выдачу бесплатных лекарства, закупленных за государственные средства.

Также сообщалось, что в Ровенской области будут судить командира воинской части за вымогательство и получение $10 тысяч взятки.

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Источник: korrespondent.net