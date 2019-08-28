Назван масштаб разрушения от взрыва в Дрогобыче

Взрыв в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче Львовской области полностью разрушил семь квартир. Специалисты решают, можно ли пускать в дом жильцов соседних подъездов. Об этом в среду, 28 августа, сообщает УНН со ссылкой на местных чиновников.

Отмечается, что в результате взрыва полностью разрушен второй подъезд, в котором было семь жилых квартир.

Также полностью разрушено помещение парикмахерской, которая была расположена в этом доме.

"Решается вопрос с поселением людей в отеле. Сейчас службы выясняют, могут жители из дома забрать свои вещи. Уже к концу дня будет известно можно ли в соседние подъезды дома пустить людей для ночлега, или все-таки здание в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

Пункт помощи организован в школе №16. Там организовано временное место для пребывания людей, куда они могут обратиться за помощью. Людей обеспечивают питанием.

"Сейчас этот квартал перекрыт, но соседним домам угрозы нет", - сообщили в пресс-службе горсовета.

Также начала работу эвакуационная комиссия, которая займется вопросами расселения жителей четырехэтажного жилого дома, где произошел взрыв. Организована охрана имущества в доме правоохранителями.

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Напомним, минувшей ночью в Дрогобыче в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом. Предварительно, в жилом доме произошел взрыв газа. В результате инцидента произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Два человека погибли, еще семеро госпитализированы. Спасательные работы продолжаются.

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Источник: korrespondent.net