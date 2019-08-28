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28. 08. 2019

В Йемене военные попали в засаду: 25 погибших

В результате столкновения армии Йемена с повстанцами-хуситами на севере страны, погибли не менее 25 военных. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на источники в Вооруженных силах Йемена.

"Группа хуситов устроила засаду на подразделения правительственных сил, наступавших в восточной части провинции Саада", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате нападения погибли 25 военных и многие другие получили ранения. Несколько солдат попали в плен.

Губернатор Саади Хади Таршан рассказал, что правительство Йемена направил в провинции значительное подкрепление для помощи дислоцированным там военным подразделениям.

Напомним, в минувшие выходные хуситы совершили атаку беспилотниками на принадлежащие саудовской компании Saudi Aramco нефтяное месторождение и НПЗ. Из-за этого на заводе случился небольшой пожар, но на работе компании он не сказался. Также этот инцидент спровоцировал дальнейший рост цен на нефть.

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Источник: korrespondent.net

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