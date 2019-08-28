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28. 08. 2019

Обмен удерживаемыми лицами перенесли - адвокат

Адвокат Валентин Рыбин, представляющий ряд осужденных в Украине россиян, заявил о переносе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом он сказал ТАСС в среду, 28 августа.

"Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг", - сказал он.

Ранее Рыбин говорил, что обмен должен состояться до конца недели. 

На прошлой неделе Зеленский заявил, что первые результаты по обмену удерживаемыми между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.

По данным СМИ, Украина и РФ готовят обмен задержанными в формате 33 на 33. В связи с этим сообщалось, что в Москву прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова, а в Киев ее российская коллега Татьяна Москалькова.

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Источник: korrespondent.net

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