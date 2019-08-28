Стало известно состояние пострадавших при взрыве в Дрогобыче

Из семи пострадавших в результате обрушения дома в Дрогобыче Львовской области трех отправили в областные медицинские учреждения, остальные госпитализированы в Дрогобычскую городскую больницу и находятся в среднем состоянии тяжести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел здравоохранения Дрогобычского городского совета.

"Потерпевшие, поступившие в Дрогобычскую городскую больницу №1, находятся в среднем состоянии тяжести. Всего доставлено семь пострадавших - двое взрослых и пятеро детей. Из них трое отправлены в областные учреждения. Все остальные находятся в нашей больнице, среднее состояние тяжести, комбинированные травмы. На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает", - сообщили в отделе.

Также на месте происшествия развернут мобильный медицинский пункт для оказания помощи жителям. Медицинская помощь организована как на месте, так и в лечебных учреждениях.

Тем временем в пресс-службе ГСЧС сообщают, что под завалами могут находиться еще пять человек.

"По оперативным данным, еще под завалами может находиться пять лиц, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих людей в этих квартирах. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут проводиться до окончательного обнаружения лиц, судьба которых остается неизвестной", - сказал замдиректора департамента реагирования ГСЧС Петр Коротинский на брифинге в Киеве в среду утром.

Он также отметил, что в настоящее время все жильцы выведены из дома, оказывается необходимая психологическая помощь и решается вопрос об их отселении.

Отмечается, что к поисково-спасательным работам привлечены около 450 человек и 65 единиц техники ГСЧС. Также на месте работают более 200 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

Назван масштаб разрушения от взрыва в Дрогобыче

Напомним, минувшей ночью в Дрогобыче в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом. Предварительно, в жилом доме произошел взрыв газа. В результате инцидента произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Два человека погибли, еще семеро госпитализированы. Спасательные работы продолжаются.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net