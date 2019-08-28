В США мужчина открыл стрельбу по полиции

В американском городе Уэст-Хелен, штат Арканзас, вооруженный мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по полицейским. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что стражи порядка убеждают сдаться мужчину. На место инцидента приехал отряд полицейского спецназа.

Также стало известно, что возле дома обнаружены два тела. Однако полицейские не могут подтвердить, мертвые ли они.

Согласно предположению полицейских, кроме стрелка внутри дома есть еще один человек, который, вероятно, является заложником.

Отмечается, что личность вооруженного мужчины и его мотивы пока не известны.

На прошлой неделе в результате стрельбы в Филадельфии огнестрельные ранения получили шесть полицейских. Инцидент начался, когда правоохранители проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев. Еще два копа попали в ДТП по пути на место, где произошла стрельба.

Напомним, 3 августа житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. В результате происшествия погибли 22 человека, еще более 20 ранены. На следующий день еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. Жертвами инцидента стали десять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали.

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Источник: korrespondent.net