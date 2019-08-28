В Железном Порту пять детей отравились креветками

На Херсонщине семеро отдыхающих из Ровенской области, среди которых 5 детей возрастом от 1 до 11 лет, попали в больницу из-за креветок, которые купили на пляже, сообщает ГСЧС в Херсонской области.
По информации дежурного диспетчера областного территориального центра экстренной медицинской помощи поступило сообщение, что 27 июля в Голопристанскую районную больницу обратилось семь человек с диагнозом острый гастроэнтерити.
Пострадавшие, находясь на отдыхе в Железном Порту в пансионате, отдыхая на пляже, употребляли креветку.
Среди заболевших – двое взрослых, 35-летний мужчина и 33 – летняя женщина и пятеро детей в возрасте от одного до одиннадцати лет.
Напомним, что ранее на отдыхе в Прикарпатье массово отравились дети.
Также сообщалось, что в церкви на Винничине произошло массовое отравление.
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Источник: korrespondent.net
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