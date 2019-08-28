В Северодонецке произошел выброс аммиака

В Северодонецке Луганской области вечером 27 августа была утечка аммиачной воды. Об этом информирует пресс-служба горсовета.

Авария произошла на местном предприятии ЧАО Северодонецкое объединение Азот. По информации пресс-службы, чрезвычайную ситуацию уже ликвидировали.

В горсовете Северодонецка отмечают, что загрязнение атмосферы не произошло благодаря штилю. На предприятии информацию о выбросе химических веществ пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что в Крыму фиксировали повышенный уровень химикатов в воздухе. Загрязнение воздуха наблюдается в двух городах полуострова - Армянске и Красноперекопске.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net