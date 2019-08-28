В Мексике бар забросали "коктейлями Молотова", погибли 23 человека

В мексиканском городе Коацакоалькос в ночь на 28 августа неизвестные забросали бар "коктейлями Молотова". В результате атаки погибли 23 человека, сообщает El Universal.
По данным издания, в баре произошел взрыв и пожар. По словам очевидцев, речь идет о преднамеренной атаке с помощью "коктейлей Молотова". Преступники вначале открыли огонь из оружия, после чего начали кидать внутрь бутылки с зажигательной смесью.
23 people killed as bar in #Coatzacoalcos, eastern #Mexico set on fire Tuesday night pic.twitter.com/aQ9miofdQB— David de la Paz (@daviddelapaz) 28 августа 2019 г.
Сообщается о 23 погибших, в том числе восьми женщинах. Еще 13 человек пострадали и были госпитализированы.
🛑 23 personas muertas y 13 heridos por el ataque a un bar en Coatzacoalcos, Veracruz— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 28 августа 2019 г.
V-E-I-N-T-I-T-R-E-S
Este es el horror con el que hoy terminamos el día.
Bombas Molotov que provocaron un incendio.pic.twitter.com/VhEb3ieO6s
Excelsior отмечает, что бар в портовом городе находился в районе, который считается местом столкновения конфликтующих преступных группировок. Газета Razon пишет, что министерство госбезопасности Мексики уже начало операцию по поиску и задержанию нападавших.
Ранее сообщалось, что в Испании автомобиль въехал в террасу бара. Большинство пострадавших получили травмы, не угрожающие жизни, девять человек уже выписаны из больницы.
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Источник: korrespondent.net
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