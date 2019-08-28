На Днепропетровщине коммунальщик утонул в канализации, двоих спасли

В Апостолово 27 августа потеряли сознание и начали тонуть сразу трое сотрудников предприятия, ремонтировавших коллектор. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение об инциденте поступило в 14:38. Прибывшие спасатели достали и передали медикам мужчин 1960 и 1967 годов рождения, они госпитализированы.

Сотрудники водоканала откачали фекалии. Тело мужчины 1959 года рождения было найдено без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что в канализационном коллекторе Купянска произошел выброс газов, когда в нем находились трое рабочих. В результате один рабочий погиб и двое пострадали.

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Источник: korrespondent.net