Лента RSS
Подписаться на ленту
28 августа 2019, среда, 13:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
28. 08. 2019

На Днепропетровщине коммунальщик утонул в канализации, двоих спасли

В Апостолово 27 августа потеряли сознание и начали тонуть сразу трое сотрудников предприятия, ремонтировавших коллектор. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение об инциденте поступило в 14:38. Прибывшие спасатели достали и передали медикам мужчин 1960 и 1967 годов рождения, они госпитализированы.

Сотрудники водоканала откачали фекалии. Тело мужчины 1959 года рождения было найдено без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что в канализационном коллекторе Купянска произошел выброс газов, когда в нем находились трое рабочих. В результате один рабочий погиб и двое пострадали. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жизнь у нас интересная, но нервная. 
Поэтому мы веселые, но злые.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.