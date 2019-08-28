Правоохранители прекратили деятельность канала незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в среду, 28 августа.

"Общей группой в составе сотрудников пограничных оперативных подразделений Ямпольского ОП ГУНП в Сумской области, СБУ в Сумской области, под процессуальным руководством Шосткинской местной прокуратуры, обнаружена и прекращена деятельность канала незаконной переправки лиц через государственную границу, который действовал на территории нескольких районов Сумской области", - сказано в сообщении.

В минувшие выходные, во время непосредственного осуществления противоправной деятельности, связанной с незаконной переправкой лиц через государственную границу, правоохранители задержали нескольких человек. Также были проведены санкционированные обыски, изъяты доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

Cмотрите фотогалерею: Канал переправки нелегалов ликвидировали на Сумщине

Злоумышленники конспирировали свою деятельность, использовали скрытые средства связи, осуществляли разведку местности вблизи границы на предмет наличия пограничных нарядов.

Одному из фигурантов уголовного производства в установленном порядке объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ожидается принятие решения по другим причастным лицам. Следственные действия продолжаются.

Фигурантам производства, в соответствии со ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), грозит ответственность в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Напомним, что ранее во Львовской области задержали две семьи из Турции и Ирана.

Также сообщалось, что украинец в багажнике автомобиля пытался попасть в Польшу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net