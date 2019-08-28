Лента RSS
Подписаться на ленту
28 августа 2019, среда, 13:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,29
28. 08. 2019

Коломойский прогнозирует досрочные выборы в Раду

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что выборы в Верховную Раду могут состояться уже в следующем году. Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам бизнесмена, из фракции Слуги народа со временем могут выйти до 100 нардепов, прежде всего, которые пришли в политику из бизнеса.

"Тогда через год в Украине будут новые выборы - даю свой прогноз. Только уже на базе полностью пропорциональной системы", - сказал Коломойский.

Он также подчеркнул, что исходит из возможных переходов нардепов в другие фракции. При этом он выразил уверенность, что такой процесс точно будет, вопрос только - в каких масштабах.

Также Коломойский поделился мнением о том, как президент Владимир Зеленский может закончить войну на Донбассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жизнь у нас интересная, но нервная. 
Поэтому мы веселые, но злые.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.