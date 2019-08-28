Коломойский прогнозирует досрочные выборы в Раду

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что выборы в Верховную Раду могут состояться уже в следующем году. Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам бизнесмена, из фракции Слуги народа со временем могут выйти до 100 нардепов, прежде всего, которые пришли в политику из бизнеса.

"Тогда через год в Украине будут новые выборы - даю свой прогноз. Только уже на базе полностью пропорциональной системы", - сказал Коломойский.

Он также подчеркнул, что исходит из возможных переходов нардепов в другие фракции. При этом он выразил уверенность, что такой процесс точно будет, вопрос только - в каких масштабах.

Также Коломойский поделился мнением о том, как президент Владимир Зеленский может закончить войну на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net