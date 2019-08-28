Будущих нардепов в Раде учат жать на кнопки

В зале заседаний Верховной Рады в среду, 28 августа, проходит обучение новоизбранных народных депутатов девятого созыва, сообщает LB.ua.

Представители Аппарата Рады и руководители главных структурных подразделений проводят мастер-класс для будущих депутатов, также проходит тестирование системы голосования Рада-3.

Обучение проходит строго без присутствия прессы. В то же время, все входы на территорию парламента охраняют патрули полиции.

Отмечается, что в сессионный зал пришли почти в полном составе будущие нардепы фракции Слуга народа, которые голосуют и на табло высвечивается цифра парламентского большинства для результативного принятия решений.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада должна перейти на новую систему голосования Рада-4 после зимних каникул.

Напомним, на прошлой неделе новые нардепы утвердили сценарий проведения первого торжественного заседания Рады девятого созыва, которое состоится 29 августа.

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Источник: korrespondent.net