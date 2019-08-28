Детективы НАБУ допросили Богдана - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро допросило главу Офиса Президента Андрея Богдана. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он был в НАБУ (на допросе)", - сказал он.

По его словам, допрос состоялся на минувшей неделе.

Богдана допросили по делу возможного предложения ему 20 млн долларов в качестве взятки.

Ранее стало известно, что Богдан провел День Независимости на свадьбе в Сен-Тропе во Франции и не участвовал в официальных мероприятиях.

Позже Богдан объяснил свое отсутствие на Дне Независимости в Украине.

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Источник: korrespondent.net