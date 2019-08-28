На Закарпатье столкнулись автобус и легковушка: 10 пострадавших

В поселке Ясиня Закарпатской области в среду, 28 августа, столкнулись легковой автомобиль Skoda Superb и рейсовый автобус Эталон, в котором ехали 25 человек, сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошло на дороге Мукачево - Рогатин возле АЗС в Ясине. В результате удара автобус перевернулся, а автомобиль съехал в кювет и врезался в забор частного дома.

По предварительным данным, 21-летний водител Skoda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

В полиции сообщили, что шестерых пассажиров автобуса и пассажирку легковушки, которая оказалась женой водителя, госпитализировали. Тем временем, по данным пресс-службы ГСЧС, госпитализированы были 10 человек.

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Ранее сообщалось, что в Тернопольской области произошло смертельное ДТП: авто сбило мотоцикл с супругами.

А в Киеве из горящего авто достали двух человек. Одна девушка погибла, еще двое парней пострадали.

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Источник: korrespondent.net