Эксперты оценили 100 дней президентства Зеленского

Эксперты оценили деятельность президента Владимира Зеленского в первые сто дней работы на посту в 3,7 балла по 10-балльной шкале. Об этом свидетельствует экспертный опрос, проведенный фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива , сообщает Интерфакс-Украина в среду, 27 августа.

Опрос проходил 19-26 августа, в нем приняли участие 51 эксперт.

Согласно данным исследования, главный успех Зеленского в первые 100 дней – роспуск парламента и дальнейший успех партии Слуга народа на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Эксперты также отмечают внешнеполитические усилия президента: первые зарубежные поездки, налаживание контактов с лидерами стран Евросоюза, Канады, запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Среди успехов названы также инициативы Зеленского по мирному процессу на Донбассе: активизация Минского процесса, усилия по проведению переговоров в Нормандском формате, определенные сдвиги в вопросе обмена заложниками.

К неудачам президента эксперты относят отдельные кадровые назначения и назначения на госдолжности по принципу личного знакомства и лояльности, а не профессионализма. То же касается и включения людей в партийный список Слуги народа.

Отмечают эксперты и внешнеполитические неудачи - в частности, недостаточность усилий по противодействию возвращения России в ПАСЕ, отсутствие инициативы по ужесточению санкций против РФ за невыполнение решения об освобождении украинских моряков и выдачу паспортов в оккупированном Донбассе.

Также к неудачам относят и стиль его поведения во время публичных встреч в регионах и неэффективность шагов по прекращению огня на Донбассе.

Для сравнения, первые 100 дней президента Петра Порошенка были оценены экспертами в 6,3 балла. Деятельность сбежавшего впоследствии Виктора Януковича в 2010 году за аналогичный период эксперты оценили в 2,7 балла.

Первые 100 дней Зеленского у власти также оценили украинцы.

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Источник: korrespondent.net