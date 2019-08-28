Китай ответил на заявление Болтона, сделанное в Украине

США пытаются очернить китайскую инициативу "Один пояс - один путь" и взаимовыгодное сотрудничество Китая с зарубежными странами. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Китай "целенаправленно втягивает другие государства в долговую яму", передает пресс-служба МИДа Китая.

"Мы твердо осуждаем заявления Болтона, в которых он очерняет сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь" и пытается создать брешь между Китаем и другими странами. Но мы не удивлены этим", - отметил дипломат.

"В отличии от политики America First, сотрудничество Китая с более чем 160 странами и международными организациями в рамках "Одного пояса - одного пути" основано на принципах совместной координации, общих вкладов и выгоды. И у нас есть взаимовыгодные результаты. Полагаю, что большинство стран мира могут сделать выбор в пользу того, что отвечает их интересам", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Болтон 27 августа прибыл в Украину с официальным визитом. В Киеве Болтон подтвердил, что постарается убедить украинскую власть в опасности сотрудничества с китайцами.

Напомним, компании из Китая купили половину акций Мотор Сич и подали заявления в Антимонопольный комитет, чтобы согласовать сделку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net