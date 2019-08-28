Кремль отреагировал на освобождение Вышинского

Власти России приветствовали решение киевского суда, который в среду, 27 августа, освободил главного редактора агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под личное обязательство. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в [остальных] оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение", - сказал Песков.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, готова ли будет Россия сделать встречный шаг после этого решения суда. "Пока мне нечего добавить к тому, что мы приветствуем это решение. Я говорил, что определенные контакты осуществляются, больше мне добавить нечего", - сказал он.

Также Песков отказался комментировать информацию о возможной дате обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

"В Кремле никогда не говорили о том, что сегодня что-то планируется. Поэтому я не знаю, откуда взята эта информация", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что обмен удерживаемыми лицами отодвигается на неопределенный срок.

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского райсуда Киева о продлении срока содержания под стражей Вышинского и изменил меру пресечения на личное обязательство. Он должен являться по требованию в суд, воздерживаться от общения со свидетелями по своему уголовному делу, уведомлять суд об изменении места проживания и работы.

Кирилл Вышинский был задержан в июне 2018 года. Его обвиняют в подрывной информационной деятельности и в госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.