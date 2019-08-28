На Донбассе из-за боевых действий закрыли 10 школ

На Донетчине в 2019-2020 учебном году из 541 существующих учреждений общего среднего образования из-за боевых действий приостановлена деятельность в 10 школах. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Донецкой облгосадминистрации.

"По оперативным данным в 2019-2020 учебном году ... приостановлены – 22 учреждения, в т. ч. 20 коммунальных (10 из-за боевых действий)", - говорится в сообщении.

Указано, что всего на Донбассе, вместе с теми, работа которых приостановлена, 541 учреждений общего среднего образования.

Общий контингент учащихся в этом учебном году в области составит 165,5 тыс. лиц. Количество учащихся 1-х классов – 17,3 тыс. лиц. Количество учащихся 10-х классов – 8,8 тыс. лиц.

Ранее сообщалось, что в Красногоровке под обстрел попала школа. Последствия обстрела обнаружил завхоз, который следит за зданием. В результате обстрела был поврежден фундамент школы.

В школе Каменского рухнула крыша

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Источник: korrespondent.net