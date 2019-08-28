В Черкасской области экс-депутата пытали утюгом ради денег

К дому бывшего депутата Черкасского областного совета Любовь Савченко ворвались пятеро неизвестных и, угрожая огнестрельным оружием, завладели ее имуществом, сообщает местное издание Обо всем.

Происшествие случилось ночью 28 августа в городе Смела. Как утверждает источник СМИ, около часа ночи, пятеро неизвестных, перелезли через забор домовладения директора фабрики ЛИВС и, выдавив окно, проникли в ее дом. Злоумышленники применили к потерпевшей физическую силу и, угрожая утюгом, заставили ее открыть сейф и отдать им имущество.

После этого воры завладели пистолетом депутата, мобильным телефоном Apple iPhone Xs, деньгами в сумме 100 тысяч долларов и золотыми украшениями. Во время совершения преступления, разбойники также применили силу к 36-летнему охраннику экс-депутата, связав ему руки строительными стяжками.

Представитель ГУНП в Черкасской области Дмитрий Грищенко подтвердил, что этой ночью в Смеле действительно был зафиксирован факт разбойного нападения на местного жителя. Однако он сообщил, что в настоящее время не обладает подробностями.

"Разбойное нападение в Смеле был. Однако, в настоящее время я не могу утверждать, что это один и тот же случай" - рассказал полицейский.

Напомним, что ранее на Херсонщине налетчики на глазах у ребенка пытали семью бизнесменов утюгом.

Также сообщалось, что в Киеве похитили мужчину и год пытали из-за квартиры.

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Источник: korrespondent.net