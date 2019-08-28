В Слуге народа планируют в первый день рассмотреть до 100 законопроектов

В первый день работы Верховной Рады девятого созыва нардепы рассмотрят от 30 до 100 законопроектов. Об этом журналистам заявил избранный депутат Слуги народа Юрий Камильчук, сообщает 112 Украина.

"Завтра мы будем рассматривать законопроекты, которые, я думаю, приоритезируются сегодня, хотя основные обсуждаются в прессе постоянно. Есть шанс, что мы примем более 30, а возможно даже до 100 законопроектов. Увидим", - сказал Камильчук.

По его словам, технически это возможно, так как голосование происходит достаточно быстро.

По словам Камильчука, сегодня вечером в партии будут решать очередность рассмотрения законопроектов.

Как сообщалось, сегодня в зале заседаний парламента прошел мастер-класс для будущих нардепов по работе системы Рада.

Напомним, на прошлой неделе новые нардепы утвердили сценарий проведения первого торжественного заседания Рады девятого созыва, которое состоится 29 августа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net